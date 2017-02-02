Tşof Başkanı Apaydın Açıklaması

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yarı yıl tatilinin 6 Şubat'ta sona ereceğini anımsatarak, "Tatilin sona ermesiyle birlikte dönüş yollarında trafikte yoğunluk yaşanacaktır. Kış şartlarının ağır yaşandığı bugünlerde yollara çıkacak olanlar mümkünse toplu taşım araçlarını tercih etsinler." uyarısında bulundu.



Apaydın, yazılı açıklamasında, tatil dönemlerinde trafik kazalarında önemli ölçüde artış yaşandığına dikkati çekti. Trafik kazalarının önlenmesi konusunda denetimlerin önemine işaret eden Apaydın, "Gerçekleştirilen denetimler sürücüler için caydırıcılık açısından çok önemlidir. Sürücü, belli aralıklarla ve yol boyunca trafik kontrollerini görünce daha dikkatli olacaktır. Kendisini de daha güvenli hissedecektir. Bu nedenle karayollarımızda böylesine özel zamanlarda trafik denetimleri tüm yurt sathında artırılmalı." ifadelerini kullandı.



Apaydın, yarı yıl tatilinin 6 Şubat'ta sona ereceğini anımsatarak, şunları kaydetti:



"Tatilin sona ermesiyle birlikte dönüş yollarında trafikte yoğunluk yaşanacaktır. Kış şartlarının ağır yaşandığı bugünlerde yollara çıkacak olanlar mümkünse toplu taşım araçlarını tercih etsinler. Kendi araçlarıyla yola çıkacaklar ise araçlarının bakımını bir defa daha gözden geçirsinler. Kış lastiği takmış olsalar bile tedbir amaçlı yanlarında zincir de bulundursunlar. Vatandaşlar, 'Bana bir şey olmaz' duygusuna kapılmamalı. Tüm trafik kurallarına, trafik ikaz ve işaretlerine azami ölçüde dikkat gösterin. Hız sınırlarını asla aşmayın. Emniyet kemerlerinizi, arka koltukta oturan yolcular dahil olmak üzere takın. Hatalı sollama yapmayın. Araç kullanırken bunaldığınız, yorulduğunuz, dikkatinizin dağıldığı an mutlaka durup mola verin. Yanınızda güneş gözlüğü bulundurun. Yolculuk boyunca cep telefonu kullanmayın, direksiyon başında sigara içmeyin. Tatilimizi kötü anılarla kapatmayalım. Buzlanmanın daha yoğun olduğu gece ve sabah erken saatlerde yola çıkmayın."