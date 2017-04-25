Tso Üyelerine Finansman Eğitimi
Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Öğretim Üyeleri, Ticaret Borsası ve Ticaret Sanayi Odası (TSO) üyelerine mali ve finansman eğitimi verdi.
Namık
Kemal Üniversitesi (NKÜ) Öğretim Üyeleri, Ticaret Borsası ve Ticaret Sanayi Odası (TSO) üyelerine mali ve finansman eğitimi verdi.
Ticaret Borsası Başkanı Atilla Ayaz, yaptığı açıklamada, ticaret yapan iş adamlarının her zaman tetikte
olmak zorunda olduğunu belirterek, ticaret yapan kişinin hesabını iyi yapması gerektiğini kaydetti.
Ayaz, üyeleri ve yönetim
kurulunun isteği üzerine eğitim seminerlerine devam ettiklerini ifade etti.
NKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Dr. Rasim Yüksel ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Gürel, Malkara Ticaret
Borsası toplantı salonunda sunum yaptı.
Sunumda, üyelere stoklama kararını
belirleyen faktörler, sermaye maliyeti, stoktaki ürünlerin değer artışı, kendi
sermayesi ile stok yatırımı, Türk lirası ve dövize endeksli kredi kullanarak
stok yatırımı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararlarını etkileyen
faktörler ve o anki ülkenin ekonomik durumu ve seyri hakkında geniş bilgiler verdi.