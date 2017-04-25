Tso Üyelerine Finansman Eğitimi

Namık

Kemal Üniversitesi (NKÜ) Öğretim Üyeleri, Ticaret Borsası ve Ticaret Sanayi Odası (TSO) üyelerine mali ve finansman eğitimi verdi.



Ticaret Borsası Başkanı Atilla Ayaz, yaptığı açıklamada, ticaret yapan iş adamlarının her zaman tetikte

olmak zorunda olduğunu belirterek, ticaret yapan kişinin hesabını iyi yapması gerektiğini kaydetti.



Ayaz, üyeleri ve yönetim

kurulunun isteği üzerine eğitim seminerlerine devam ettiklerini ifade etti.



NKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Dr. Rasim Yüksel ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi

Uygulamaları Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Gürel, Malkara Ticaret

Borsası toplantı salonunda sunum yaptı.



Sunumda, üyelere stoklama kararını

belirleyen faktörler, sermaye maliyeti, stoktaki ürünlerin değer artışı, kendi

sermayesi ile stok yatırımı, Türk lirası ve dövize endeksli kredi kullanarak

stok yatırımı, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararlarını etkileyen

faktörler ve o anki ülkenin ekonomik durumu ve seyri hakkında geniş bilgiler verdi.