Tso Meclis Başkanı Çelik, "Ekonominin Durgunlaşmasına Müsaade Etmeyin"

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sinan Çelik, Yozgat ekonomisinin darboğaz içerisinde olduğunu belirterek, başta yerel esnafa destek olmak üzere, alışverişin kısıtlanmaması, üretimin desteklenmesi ve Türk Lirasına sahip çıkılması için dövizlerin bozdurulması gerektiğinin altını çizdi.



Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sinan Çelik, Türkiye'nin terör ve ekonomik saldırılara maruz kaldığını söyledi. Türkiye'nin 15 Temmuz'da kritik bir dönem yaşadığına değinen Çelik, iç ve dış düşmanların ülkeyi ele geçirmek istediklerini ifade etti. Dış destekli yapılan darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının, terör yanlısı ve destekçisi ülkelerin oyunlarını bozduğunu aktaran Çelik, 15 Temmuz sonrası Türkiye'ye karşı haçlı seferlerinin yapılmak istendiğine dikkat çekti.



"Terör saldırıları ekonomiye sıçradı"



TSO Meclis Başkanı Çelik, büyük Türkiye gelişiminden rahatsız olan ülkelerin desteklediği, FETÖ/PDY, PKK, DAEŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin hain saldırılarının arttığına vurgu yaptı. Çelik, "Türkiye başta olmak üzere Müslüman ülkeler kaos içerisine çekilmek isteniyor. Ortadoğu projesi ile başlayan hamle bugün farklı bir boyuta büründü. Teröre karşı olan ama terörün merkezindeki ülkeler, dünyayı elinin içine almış yönetiyor. Dünyayı yönetme çabası içerisinde, terörizmi öne çıkaranlar, Türkiye ile birlikte gelişme içerisindeki ülkelere karşı farklı senaryoları uygulamaya koydu. Terör saldırıları ve ekonomik manipülasyonlar bunların başında geliyor" dedi.



"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Seferberlik çağrısına destek vermeliyiz"



Türkiye ekonominin de zor bir süreçten geçtiğinin altını çizen Çelik, Yozgat'ın da bundan etkilendiğini kaydetti. Meclis Başkanı Sinan Çelik, Yozgat ekonomisinin darboğaz içerisinde olduğunu belirterek, başta yerel esnafa destek olmak üzere, alışverişin kısıtlanmaması, üretimin desteklenmesi ve Türk Lirasına sahip çıkılması için dövizlerin bozdurulması gerektiğinin altını çizdi. Çelik, "Türkiye zorlu bir süreçten geçiyor. Ülkemize yönelik gerek iç gerekse dış mihraklar tarafından büyük saldırılar var. Demokrasimize, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, ekonomimize göz dikenlerin bu emellerini boşa çıkarmak zorundayız. Ekonomisi güçlü devletler arasında yer alan ülkemizin ekonomisini daha da güçlendirmek zorundayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın milli seferberlik çağrısına sonuna kadar destek vermeliyiz. Ülkemiz gibi Yozgat'ta zor bir dönemden geçiyor. Bu süreci işbirliği yaparak ve kenetlenerek atlatmalıyız" şeklinde konuştu.



"Milli Seferberliği doğru algılamalıyız"



Seferberliği doğru algılamanın gerekliliğine dikkat çeken Çelik, güçlü bir ekonominin gelişime de katkı vereceğini vurguladı. Herkesin imkanları ölçüsünde seferberliğe maddi ve manevi destek vermesi gerektiğini belirten Çelik, alışverişleri kısmadan, yerel esnafı destekleyerek, yastık altındaki altınları ve bozdurarak seferberliğe ve ekonomiye destek verilmesi çağrısında bulundu. Çelik ayrıca üretimi ve yatırımı destekleyecek planlamaların yapılması gerektiğini söyleyerek, "Bugün asker ve polisimiz yurtiçi ve yurtdışında terör örgütlerine karşı mücadele içerisinde. Adeta milli seferberlik yaparak ülkemizi terör örgütlerinden temizlemek için gözünü hiçbir şeyden sakınmıyor. Silahla mücadelede nasıl asker ve polisimiz göğsünü siper ediyorsa, vatandaşların da ekonomiye yönelik yapılan saldırılara karşı durması gerekir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı milli seferberlik çağrısına cevap verilmelidir.



"Gün birlik ve beraberlik günüdür"



Çelik son olarak ise şu ifadelere yer verdi:"Vatandaşlarımız harcamalarında kısıtlama yapmamalıdır. Harcamalarınızı kısıtlamayın. Lüks ve ithal ürünlerden kaçının. Yerli ürünleri tercih edin. Bu bir seferberlik ve savaş halidir. Ekonominin durgunlaşmasına müsaade etmeyin. Genç ve tüketen nüfusumuz var. O yüzden bizim gibi ülkelerin ekonomilerinin durma ihtimali olmaz. Ancak spekülatif hareketler ve algılar, ekonomimizi durdurur. Batının ve şer odaklarının istediği de budur. Ekonominin durgunlaşmasına ve ülkemizde üretimin durmasına izin vermemeliyiz. Askerimiz nasıl cephede mücadele veriyor ise bizde ekonominin durması için bu oyunu bozmak için elimizden geleni yapmamız lazım. Bugün mücadele günüdür. Bugün birlik ve beraberlik günüdür. Bugün sıkı sıkıya birbirimize destek olma günüdür" - YOZGAT