Tso'dan İstişare Toplantısı

Karabük TSO tarafından referandum öncesi istişare toplantısında konuşan MHP'li Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Türkiye'nin kaderiyle ilgili bir oylama yapılacağını ifade ederek, "Hayır çıktığı zaman Tayyip bey ölene kadar bu memlekette cumhurbaşkanı ve başbakandır. 101'inci maddede net olarak söylenmiş. Bir kişi en fazla 2 kere başkan seçilir demiş. Kişi olarak söylemiş. Şimdi muhalefet tek adam diye iddia ediyor" dedi.



Karabük TSO tarafından Yenişehir Büyük Kulüp'te halk oylaması öncesi sanayici ve STK temsilcilerinin katılımıyla istişare toplantısı düzenledi.



Toplantının açılışında konuşan Karabük TSO Başkanı Tuncay Özcan, "İş dünyası üzerinde bir kabus gibi dolaşan koalisyonlara bağlı hükumet krizlerinin ipotek altına aldığı ekonomik istikrarsızlık dönemi 16 Nisan günü Aziz Türk Milleti'nin ferasetiyle inşallah sona erecektir. 16 Nisan bu manada Türkiye için hem siyasi hem de iktisadi bir milattır" dedi.



"Tek adamlık iddiası olan bir kişi kendisinin görev süresini 10 yılla sınırlamaz"



MHP'li Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ise, önümüzdeki 4 gün içinde Türkiye'nin kaderiyle ilgili bir oylama yapılacağını ifade ederek, "Bu oylamada da Türkiye'nin ya önümüzdeki yüzyıla hazırlığıyla ilgili 'evet' oyu çıkacak veyahut da ben bunu tüm içtenlikle söylüyorum. Muhalefet partilerinin yapmış olduğu tek adam iddialarının neticesinde 'hayır' çıkmasının sonucunda da Tayyip beyi ölene kadar bu memlekette cumhurbaşkanı veyahut da başbakan yapacağız. Bakın 'hayır' çıktığı zaman Tayyip bey ölene kadar bu memlekette cumhurbaşkanı ve başbakandır. 101'inci maddede net olarak söylenmiş. Bir kişi en fazla 2 kere başkan seçilir demiş. Kişi olarak söylemiş. Şimdi muhalefet tek adam diye iddia ediyor. Bir kişi en fazla 2 kere seçilebildikten sonra eğer bu anayasa değişikliği çok daha önce yapılabilmiş olsaydı bugün Tayyip bey ancak eski bir başkan olarak şu anda Türkiye'de yaşamına devam ediyordu. 14 seneden bu tarafa iktidarda ve muhalefet partilerinin veyahut da muhalefet yapan arkadaşlarımızın tek iddiası bu sistem değiştiği zaman tek adam oluyor iddiası, vesayet iddiası, hakimiyet iddiası. Siz eğer 5 yıl içerisinde bir başkanı beğenmiyorsanız oylarınızla değiştirme imkanınız mevcut. Değiştirmiyorsanız 10 yıl sonra görevi kendisi bırakmak mecburiyetinde. Şimdi böyle bir pozisyonda muhalefetteki arkadaşlarımız bunu nasıl iddia ediyor? Ben bunu bir türlü bir çerçeveye, bir mantığa oturtturamadım. Önümüzdeki asırlara bu ülkeye hazırlamak lazım. Tek adamlık iddiası olan bir kişi kendisinin görev süresini 10 yılla sınırlamaz. 'Hayır' çıktığı gün Türkiye'de Tayyip bey ölene kadar cumhurbaşkanı ve başbakandır. 'Evet' çıktığı zaman görev süresi en fazla 10 yıldır. ya Pazar sabahı 'evet' deyip bu Türkiye'yi önümüzdeki asıra hazırlayacağız veyahut da 'hayır' deyip ölene kadar Tayyip beyi bu memlekette cumhurbaşkanı ve başbakan yapacağız. Bu memleketin hayrı için ben şahsım olarak evet diyeceğim" dedi.



TBMM eski Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin ise, "Anayasa değişikliği ile Türkiye'nin siyasetinde son 50 yılında önemli sorumluluklar üstlenmiş olan ve tamamı da rahmetli olmuş, eski Cumhurbaşkanlarımızın ve Başbakanlarımızın bir arzusunu gerçekleştiriyoruz. Bir nevi onların vasiyetini yerine getiriyoruz" diye kaydetti.



Şahin, CHP'nin de bu anaysa değişikliğine destek vermesi beklenirdi diyerek,"İddia ile söylüyorum CHP cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağına inansaydı buna destek verirlerdi. İnanmadıkları için destek vermiyorlar. İnansaydı biz kazanırız, 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimini bizim gösterdiğimiz bir aday kazanacak diye inansalardı buna destek verirlerdi. Buna inanmadıkları için bir defa kendilerine güvenmiyorlar. Söylediklerinin hiç bir kıymeti yok" ifadelerinde bulundu.



"CHP'de ciddi bir kaos olacak"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun'Bu sistem geçerse Cumhurbaşkanı memurlukları iptal eder . Yani kamuda görev yapan memur kalmaz' dediğini de hatırlatan Şahin, "Dün Sayın Kılıçdaroğlu'nun yeni bir hilesi bu. Bir defa Anayasanın 128. Maddesi diyor ki; 'Kamu görevleri memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.' Bu değişmeden Cumhurbaşkanı memurluğu nasıl iptal eder. Hukukçuları yok mu bu Partinin? Allah aşkına. Sayın Genel Başkan Anayasasının 128 maddesinde memurlar anayasal teminat altında. Bir Cumhurbaşkanı sabah kalktığında memurlarla ilgili böyle bir karar veremez. Bu Türkiye'ye kaos getirecek değerlendirmenin bir anlamı yoktur. Pazar günü sandıktan evet çıktığı zaman bir yerde kaos olacak. CHP'de ciddi bir kaos olacak." dedi. - KARABÜK