Tskm'de Anlatımlı Klasik Müzik Konseri

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi(TSKM), anlatımlı klasik müzik konserine ev sahipliği yaptı.



Keman sanatçısı Dr. Erman Türkili ve piyanist Irakli Chumburidze'nin sahne aldığı konserde, Amerika'da ASTA (American String Teachers Association) kuruluşunun düzenlediği yarışmada en iyi 52 kemancıdan biri seçilen Dr. Erman Türkili ile uluslararası piyano yarışmalarında birçok ödül kazanan Gürcü müzisyen Irakli Chumburidze, Maltepeli müzikseverler ile bir araya geldi. Türkili ve Chumburidze, klasik müziğin ünlü bestecilerinin eserlerini seslendirirken, bestecilerinin hayatları ve eserlerinin detayları hakkında izleyicileri bilgilendirdi. İki ustanın, klasik müziğin en önemli bestecilerinden Ludwig Van Beethoven eserlerini yorumladığı bölüm, dinleyicilerin büyük beğenisini topladı. Türkili ve Chumburidze yorumladıkları eserler ve anlatımlarıyla, klasik müzikseverleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkardı. - İSTANBUL