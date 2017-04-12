Tskb'nin Ekonomik Araştırmalar Müdürü Burcu Ünüvar Oldu

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü'ne, finans sektöründen akademik dünyaya uzanan bir kariyere sahip olan Burcu Ünüvar atandı.



TSKB'den yapılan açıklamaya göre, bankanın Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü'ne Burcu Ünüvar atandı. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tamamlayan Burcu Ünüvar, Uygulamalı Ekonomi ve Finans alanındaki yüksek lisans derecelerini ise sırasıyla Danimarka'da Copenhagen Business School ve ABD'de Washington State University'den aldı.



Kariyerine 2004 yılında İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de başlayan Ünüvar, 2006-2013 arasında kurumun ekonomik araştırmalarını yönetti. Sonrasında akademik hayata geri dönen Ünüvar, TSKB'deki yeni görevinden önce Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde tam zamanlı Öğretim Görevlisi olarak ders verdi. Ünüvar'ın akademik çalışma alanları arasında finansal iktisat ve para politikası yer alıyor. - İstanbul