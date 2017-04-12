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Tskb'nin Ekonomik Araştırmalar Müdürü Burcu Ünüvar Oldu
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Tskb'nin Ekonomik Araştırmalar Müdürü Burcu Ünüvar Oldu

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü'ne Burcu Ünüvar atandı.

Tskb'nin Ekonomik Araştırmalar Müdürü Burcu Ünüvar Oldu

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü'ne Burcu Ünüvar atandı.

TSKB açıklamasına göre, TSKB'nin Ekonomik Araştırmalar Müdürü Burcu Ünüvar oldu. Lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi'nde tamamlayan Burcu Ünüvar, uygulamalı ekonomi ve finans alanındaki yüksek lisans derecelerini ise sırasıyla Danimarka'da Copenhagen Business School ve ABD'de Washington State University'nden aldı.

Kariyerine 2004 yılında İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de başlayan Ünüvar, 2006-2013'te kurumun ekonomik araştırmalarını yönetti. Sonrasında akademik hayata geri dönen Ünüvar, TSKB'deki yeni görevinden önce Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümünde tam zamanlı öğretim görevlisi olarak ders verdi. Ünüvar'ın akademik çalışma alanları arasında finansal iktisat ve para politikası yer alıyor.

Burcu Ünüvar, Nisan 2017 tarihinden itibaren TSKB Ekonomik Araştırmalar Müdürü görevini üstlendi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dokuz Eylül Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Yüksek Lisans, Washington, Washigton, Danimarka, Politika, Ekonomi