Tskb'nin Aktif Büyüklüğü 25,4 Milyar TL'ye Ulaştı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 2017 yılının ilk üç ayına ilişkin dönemde toplam aktif büyüklüğünü yüzde 5,9 artırarak 25 milyar 412 milyon liraya ulaştırdı.



TSKB'den yapılan açıklamaya göre, bankanın nakdi kredileri ise aynı dönemde yüzde 7,7 büyüme kaydederek 18 milyar 664 milyon lira oldu. TSKB'nin net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 oranında artış göstererek 140,8 milyon lira olarak gerçekleşti.



TSKB, ilk üç ayda, özkaynaklarını yüzde 2,2 artışla 2 milyar 991 milyon liraya taşırken, yıllık bazda yüzde 19 özkaynak getiri oranı ve yüzde 2,3 aktif getiri oranına imza attı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen TSKB Genel Müdürü Suat İnce, banka olarak 2017 yılının ilk çeyreğinde güçlü finansal performanslarını sürdürürken öncü uygulamalara devam ettiklerini bildirdi.



İnce, sürdürülebilirlik alanındaki deneyleriyle yılın ilk çeyreğinde iki önemli başarıya imza attıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Entegre Raporlamayı Türk finans sektöründe ilk kez hayata geçiren banka olduk ve yeni nesil raporlama anlayışının ülkemizde yaygınlaşmasına önemli bir katkı sağladık. Bizi çok heyecanlandıran diğer bir gelişme ise dünyada Sermaye Benzeri Sürdürülebilir Tahvil ihracını gerçekleştiren ilk banka olarak tarihe geçmemizdi. 300 milyon ABD Doları tutarındaki 10 yıl vadeli sermaye benzeri tahvil ihracımız uluslararası piyasalarda 4 kat talep gördü. Bu talebin, TSKB'nin yanı sıra Türkiye ekonomisine duyulan güvenin sembolü olduğunun özellikle altını çizmek isterim. Yeni ihracımızla hem özkaynaklarımızı güçlendirdik hem de sürdürülebilirlik yatırımlarına ilave kaynak yaratmış olduk. Tahvil ihracından sağladığımız bu fonla, iklim değişikliğine çözüm üreten yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği yatırımları ile toplumsal faydaya yönelik sağlık ve eğitim gibi alanlardaki projeleri desteklemeyi amaçlıyoruz.



-"Kredi Garanti Fonu ile özel sektörün yatırımlarına destek vereceğiz"



Dönemin bir diğer önemli gelişmesi ise banka olarak, yılın ilk çeyreğinde KOBİ ve KOBİ dışı işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan "Kredi Garanti Fonu"na (KGF) iştirak etmeleri olduğunu ifade eden İnce, "Bir kalkınma ve yatırım bankası olarak KGF mekanizması içerisinde yer almanın kritik olduğunu düşünüyoruz. Söz konusu mekanizma çerçevesinde özel sektörün yatırımlarına vereceğimiz desteğin gerek müşteri tabanımıza gerekse sermaye yapımıza pozitif katkısı olmasını bekliyoruz." açıklamasında bulundu.



Suat İnce, bu yılın ilk çeyreğindeki finansal performanslarının yanında bankacılık sektöründe hayata geçirdikleri ilklerle uluslararası arenada takdir edilmenin de mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Geçen yıl sürdürülebilirlik adına hayata geçirdiğimiz ilklerden biri olan Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil ihracı 2017'de de ödüller almaya devam etti. Thomson Reuters yayını olan International Finance Review Dergisi (IFR) 2016 ödüllerinde, 'Yılın Sürdürülebilir Tahvili Ödülü' TSKB'nin oldu. Ayrıca Bonds&Loans ödüllerinden en çok ödülle dönen kurumlardan biri olmak bizi çok mutlu etti. Bonds&Loans kapsamında Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil ihracı, sendikasyon ve Proje Finansmanı alanlarında toplam altı ödüle layık görüldük." değerlendirmesinde bulundu.