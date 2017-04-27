TSKB'nin Aktif Büyüklüğü 25,4 Milyar TL'ye Ulaştı

TSKB'nin konsolide olmayan finansal tablolarına göre, toplam aktif büyüklüğü 25,4 milyar TL'ye ulaştı. Banka olarak 2017 yılının ilk çeyreğinde güçlü finansal performanslarını sürdürürken öncü uygulamalara devam ettiklerini belirten TSKB Genel Müdürü Suat İnce, "Sürdürülebilirlik alanındaki deneyimimizle, yılın ilk çeyreğinde iki önemli başarıya imza attık. Entegre Raporlamayı Türk finans sektöründe ilk kez hayata geçiren banka olduk ve yeni nesil raporlama anlayışının ülkemizde yaygınlaşmasına önemli bir katkı sağladık. Bizi çok heyecanlandıran diğer bir gelişme ise dünyada Sermaye Benzeri Sürdürülebilir Tahvil ihracını gerçekleştiren ilk banka olarak tarihe geçmemizdi. 300 milyon ABD Doları tutarındaki ihracımız uluslararası piyasalarda 4 kat talep gördü. Bu talebin, TSKB'nin yanı sıra Türkiye ekonomisine duyulan güvenin sembolü olduğunun özellikle altını çizmek isterim" diye konuştu.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB), 2017 yılının ilk üç ayına ilişkin dönemde toplam aktif büyüklüğünü yüzde 5,9 artırarak 25.412 milyon TL'ye ulaştırdı. Bankanın nakdi kredileri ise aynı dönemde yüzde 7,7 büyüme kaydederek 18.664 milyon TL oldu. TSKB'nin net dönem kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 oranında artış göstererek 140,8 milyon TL olarak gerçekleşti.

TSKB, ilk üç ayda, özkaynaklarını yüzde 2,2 artışla 2.991 milyon TL'ye taşırken, yıllık bazda yüzde 19,0 özkaynak getiri oranı ve yüzde 2,3 aktif getiri oranına imza attı.

TSKB GENEL MÜDÜRÜ SUAT İNCE: "BU YILIN İLK ÇEYREĞİNDE İLKLERE İMZA ATTIK"

Banka olarak 2017 yılının ilk çeyreğinde güçlü finansal performanslarını sürdürürken öncü uygulamalara devam ettiklerini belirten TSKB Genel Müdürü Suat İnce, "Sürdürülebilirlik alanındaki deneyimimizle, yılın ilk çeyreğinde iki önemli başarıya imza attık. Entegre Raporlamayı Türk finans sektöründe ilk kez hayata geçiren banka olduk ve yeni nesil raporlama anlayışının ülkemizde yaygınlaşmasına önemli bir katkı sağladık. Bizi çok heyecanlandıran diğer bir gelişme ise dünyada Sermaye Benzeri Sürdürülebilir Tahvil ihracını gerçekleştiren ilk banka olarak tarihe geçmemizdi. 300 milyon ABD Doları tutarındaki 10 yıl vadeli sermaye benzeri tahvil ihracımız uluslararası piyasalarda 4 kat talep gördü. Bu talebin, TSKB'nin yanı sıra Türkiye ekonomisine duyulan güvenin sembolü olduğunun özellikle altını çizmek isterim. Yeni ihracımızla hem özkaynaklarımızı güçlendirdik hem de sürdürülebilirlik yatırımlarına ilave kaynak yaratmış olduk. Tahvil ihracından sağladığımız bu fonla, iklim değişikliğine çözüm üreten yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği yatırımları ile toplumsal faydaya yönelik sağlık ve eğitim gibi alanlardaki projeleri desteklemeyi amaçlıyoruz" dedi.

"KREDİ GARANTİ FONU İLE ÖZEL SEKTÖRÜN YATIRIMLARINA DESTEK VERECEĞİZ"

Dönemin bir diğer önemli gelişmesi ise Banka olarak, yılın ilk çeyreğinde KOBİ ve KOBİ dışı işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan 'Kredi Garanti Fonu'na (KGF) iştirak etmeleri olduğunu belirten İnce; "Bir kalkınma ve yatırım bankası olarak KGF mekanizması içerisinde yer almanın kritik olduğunu düşünüyoruz. Söz konusu mekanizma çerçevesinde özel sektörün yatırımlarına vereceğimiz desteğin gerek müşteri tabanımıza gerekse sermaye yapımıza pozitif katkısı olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"ULUSLARARASI ARENADA TAKDİR EDİLMENİN MUTLULUĞUNU YAŞADIK"

Bu yılın ilk çeyreğindeki finansal performanslarının yanında bankacılık sektöründe hayata geçirdikleri ilklerle uluslararası arenada takdir edilmenin de mutluluğunu yaşadıklarını belirten Suat İnce, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen yıl sürdürülebilirlik adına hayata geçirdiğimiz ilklerden biri olan Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil ihracı 2017'de de ödüller almaya devam etti. Thomson Reuters yayını olan International Finance Review Dergisi (IFR) 2016 ödüllerinde, "Yılın Sürdürülebilir Tahvili Ödülü" TSKB'nin oldu. Ayrıca Bonds&Loans ödüllerinden en çok ödülle dönen kurumlardan biri olmak bizi çok mutlu etti. Bonds&Loans kapsamında Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil ihracı, sendikasyon ve Proje Finansmanı alanlarında toplam altı ödüle layık görüldük. Gurur duyduğumuz bu ödüller vesilesiyle, değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum."