Tskb'nin Aktif Büyüklüğü 25.4 Milyar Liraya Ulaştı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) 2017 yılının ilk üç ayına ilişkin konsolide olmayan finansal tablolarına göre, toplam aktif büyüklüğünün 25.4 milyar liraya ulaştığı belirtildi.



TSKB'den yapılan açıklamaya göre, banka, 2017 yılının ilk üç ayına ilişkin dönemde toplam aktif büyüklüğünü yüzde 5.9 artırarak 25 milyar 412 milyon liraya ulaştırdı.



Bankanın nakdi kredileri ise aynı dönemde yüzde 7.7 büyüme kaydederek 18 milyar 664 milyon lira oldu. TSKB'nin net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.4 oranında artış göstererek 140.8 milyon liraya ulaştı.



TSKB, ilk üç ayda, özkaynaklarını yüzde 2.2 artışla 2 milyar 991 milyon liraya taşırken, yıllık bazda yüzde 19 özkaynak getiri oranı ve yüzde 2.3 aktif getiri oranına imza attı.



TSKB Genel Müdürü Suat İnce, yaptığı açıklamada, banka olarak 2017 yılının ilk çeyreğinde güçlü finansal performanslarını sürdürürken öncü uygulamalara devam ettiklerini vurgulayarak, sürdürülebilirlik alanındaki deneyimleriyle yılın ilk çeyreğinde iki önemli başarıya imza attıklarını söyledi ve ekledi:



"Entegre Raporlamayı Türk finans sektöründe ilk kez hayata geçiren banka olduk ve yeni nesil raporlama anlayışının ülkemizde yaygınlaşmasına önemli bir katkı sağladık.



"Bizi çok heyecanlandıran diğer bir gelişme ise dünyada Sermaye Benzeri Sürdürülebilir Tahvil ihracını gerçekleştiren ilk banka olarak tarihe geçmemizdi.



"300 milyon dolar tutarındaki ihracımız uluslararası piyasalarda 4 kat talep gördü. Bu talebin, TSKB'nin yanı sıra Türkiye ekonomisine duyulan güvenin sembolü olduğunun özellikle altını çizmek isterim."



"Kredi Garanti Fonu ile özel sektörün yatırımlarına destek vereceğiz"



Dönemin bir diğer önemli gelişmesi ise Banka olarak, yılın ilk çeyreğinde KOBİ ve KOBİ dışı işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan 'Kredi Garanti Fonu'na (KGF) iştirak etmeleri olduğunu belirten İnce; "Bir kalkınma ve yatırım bankası olarak KGF mekanizması içerisinde yer almanın kritik olduğunu düşünüyoruz. Söz konusu mekanizma çerçevesinde özel sektörün yatırımlarına vereceğimiz desteğin gerek müşteri tabanımıza gerekse sermaye yapımıza pozitif katkısı olmasını bekliyoruz" diye konuştu.



(Fotoğraflı) - İstanbul