Tskb 2016'da Karını Yüzde 17 Artırdı

Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının (TSKB) 2016 yılı net karı, bir önceki yıla oranla yüzde 17,1 artışla 476,4 milyon liraya yükseldi.



TSKB, 2016 yıl sonu faaliyet sonuçlarını açıkladı. Buna göre 2016 yılında aktif büyüklüğü 24 milyar liraya ulaşan bankanın kredi portföyü 17,3 milyar lira olarak gerçekleşti, özkaynaklarını bir önceki yıla göre yüzde 17,7 artışla 2,9 milyar liraya yükseltti, yıllık bazdaki ortalama özkaynak getiri oranı yüzde 17,6 oldu.



Bankanın bir önceki yıla göre net karı yüzde 17,1 artışla 476,4 milyon liraya yükselirken, uluslararası piyasalardan sağladığı yabancı para cinsinden kaynaklar 19,3 milyar liraya ulaştı.



TSKB Genel Müdürü Suat İnce yaptığı yazılı açıklamada, 2016'da TSKB'nin ülke ekonomisine verilen destek açısından son derece dinamik bir yıl geçirdiğini, yılın ilk yarısında ihraç ettikleri Türkiye'nin ilk yeşil tahviliyle uluslararası yatırımcılardan çok yüksek bir talep aldıktan sonra art arda iki önemli ödüle layık görüldüklerini belirtti.



2016'da uluslararası fon sağlayıcılardan toplam 733 milyon dolar yeni kaynak temin ettiklerini, üretimde enerji ve hammadde maliyetlerini düşüren kaynak verimliliği yatırımlarını finanse etmeye devam ettiklerini ifade eden İnce, şunları kaydetti:



"Ülkemizin ekonomik kalkınması için tüm kişi ve kurumların daha önce emsali görülmemiş bir dayanışma içerisinde sorumluluk alması gereken bir dönemden geçiyoruz. Ana misyonu kalkınma olan bir banka olarak, bugüne kadar olduğu gibi bu dönemde de üzerimize düşeni yapmaya, üretenlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Alınan tedbirler sayesinde risk ve belirsizliklerin azaldı. Zor dönemleri arkada bıraktığımıza inanıyoruz. Son dönemde gerek devlet tarafından açıklanan reformlar gerekse otoriteler tarafından alınan tedbirler sayesinde yatırım ortamında iyileşme bekliyoruz. 2017'de kurdan arındırılmış bazda yüzde 10-13 arasında kredi büyümesi hedefliyoruz. 2017 öncelikleri arasında, enerji ve kaynak verimliliğinin yanı sıra başta güneş ve jeotermal olmak üzere yenilenebilir enerji, kadın istihdamı, iş sağlığı ve güvenliği, çevresel temalı projeler ve KOBİ finansmanı olacak."