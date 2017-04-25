TSK: "Teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 4 mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi"



ŞIRNAK - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İncebel Dağları-Kato bölgesinde başlatılan operasyonda teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 4 mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini açıkladı.

TSK, 23'üncü J.Snr.Tüm.K.lığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8'inci J.komd.A.K.lığı emir-komutasında; bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, BTÖ'nün kullandığı mağara ve sığınakları imha etmek maksadıyla İncebel Dağları-Kato bölgesinde 19 Nisan 2017'de Şehit J.Bnb.Ahmet Karaman-2 Operasyonunun başlatıldığı bildirildi.

Söz konusu operasyonun zor arazi şartlarında (kokurdan, kayalık, buzlu arazi), 2 bin 900 metre rakımda ve geceleri sıcaklığın -10 dereceye düştüğü karla kaplı arazide devam etmekte olduğunun altı çizildi. Operasyonun icra edildiği İncebel Dağları-Kato'da şimdiye kadar BTÖ mensuplarının kullandığı 4 adet mağaranın tespit edildiği belirtildi. Söz konusu mağaralarda bol miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi. Mağaraların tekrar kullanılmasını önlemek maksadıyla giriş ve çıkışlarının özel patlayıcılarla patlatılarak kapatılması çalışmalarına devam edilmekte olduğu vurgulandı.

Arazideki birliklere helikopterle kumanya ve su ikmali yapılarak operasyona devam edilmekte olduğu, bilgisi verildi.