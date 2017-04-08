TSK : Son Bir Haftada 36 PKK'lı Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri son bir haftada Diyarbakır, Şırnak, Tunceli, Hakkari ve Kars'ta düzenlenen operasyonlarda 36 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında PKK'nın sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgeleri son bir haftada teröristlerden temizlemek ve bahar-yaz dönemine yönelik hazırlıklarını kısıtlamak amacıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edildiği belirtildi,



Diyarbakır Kulp – Lice - Hani, Şırnak Beytüşşebap - Akçay, Batman Gercüş, Tunceli merkez (Kutu Deresi Bölgesi), Hakkari Yüksekova ve Kars Sarıkamış bölgelerinde büyük ve orta çaplı operasyonlarda 36 terörist etkisiz hale getirildi.



Operasyonlarda 26 piyade tüfeği, 1 uçaksavar makineli tüfek, 47 el bombası, 3 roketatar ele geçirilmiş, 10 mayın, 11 EYP tespit edilerek imha edildi. Ayrıca, yaklaşık 850 kg amonyum nitrat, 20 kg TNT ile çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirildi.



Teröristler tarafından kullanılan 21 sığınak, barınak ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi. PKK'nın en önemli finansal kaynaklarından olan kaçakçılık ile mücadeleye yönelik sınır hattında alınan tedbirler neticesinde; 156 kg kubar esrar, 4 kg uyuşturucu ve 25.300 paket kaçak sigara ele geçirildi.Sınır denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 4 bin 913 kişi yakalandı.



Operasyonlarda 4 asker şehit olurken 21 asker de yaralandı.



Özellikle Diyarbakır Kulp - Lice- Hani, Şırnak Beytüşşebap-Akçay, Batman Gercüş, Tunceli merkez (Kutu Deresi Bölgesi), Hakkari Yüksekova ve Kars Sarıkamış bölgelerinde yürütülen operasyonlar sonucunda PKK'ya ağır darbe indirildiği ve örgütün önemli kayıplar verdiği belirtildi. Tespit edilen sığınaklarda ele geçirilen silah, mühimmat ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler imha edilirken örgütün gerçekleştirmeyi planladığı bazı eylemlerin daha planlama aşamasında engellendiği öğrenildi. Sınır bölgelerinde alınan tedbirler sayesinde hafta içinde yaklaşık 5 bin kişi yakalanırken çok miktarda uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi. PKK'nın önemli gelir kaynaklarından olan uyuşturucu ve kaçakçılık faaliyetlerinin sınır hattında alınan etkili tedbirlerle engellendiği açıklandı.



Suriye'nin kuzeyindeki harekat kapsamında; sınır güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek amacıyla düzenlenen harekatta, TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskün mahal ve 2.015 km²'lik alan kontrol altına alındı. Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK / PYD terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildiği belirtildi.