Tsk: "Şırnak'ta Saldırı Hazırlığında Olduğu Değerlendirilen 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak bölgesinde devam eden terörle mücadele operasyonunda Tuşimiya Vadisi girişinde saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



TSK, Cudi Dağı bölgesinde 22 Nisan tarihinde başlatılan "Şehit Tank Sözleşmeli Er Ömer Akkuş-2 Operasyonu" kapsamında Tuşimiya Vadisi girişinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5-6 kişilik silahlı bölücü terör örgütü mensubunun tank, obüs ve havan atışlarıyla ateş altına alındığını bildirdi. Yapılan atışlar sonucunda bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. - ANKARA