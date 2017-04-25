Tsk: "Şırnak'ta Çok Sayıda Silah, Mühimmat ve Yaşam Malzemesi Ele Geçirildi"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde devam eden operasyonlar kapsamında çok sayıda silah, mühimmat ve çok miktarda yaşam malzemesi ele gerildiğini açıkladı.



TSK, Şırnak/Beytüşşebap'da, devam eden operasyon kapsamında tespit edilen bir mağara içerisinde, 22 adet Kalaşnikof piyade tüfeği ile 240 adet fişeği, bir adet M-16 piyade tüfeği ile 150 adet fişeği, üç adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, bir adet Biksi makineli tüfeği ile 6 bin 516 adet fişeği, bir adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 27 adet el bombası, bir adet 60 mm havan mühimmatı, 10 bin adet av tüfeği fişeği, bir adet gece görüş dürbünü, 30 adet tüp, bir ton muhtelif gıda ve çok sayıda giyim malzemesinin ele geçirildiğini bildirdi. - ANKARA