Tsk: "Şırnak Merkezde Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısı 29 Oldu"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak merkezde devam eden operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 29'a yükseldiğini açıkladı. Şırnak Uludere'de 7, Hakkari Çukurca'da da 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığı, resmi internet sitesinden 21 Nisan Cuma günü yurt içinde meydana gelen önemli olaylara ilişkin bilgilendirme yaptı. Açıklamaya göre, Şırnak merkezde, devam eden operasyonda; bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 29 oldu. 8 tüp, 20 kilogram amonyum nitrat, 81 kilogram gıda maddesi, çok sayıda muhtelif malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirilirken iki el yapımı patlayıcı tespit ve imha edildi.



Bitlis merkezde devam eden operasyonda tespit edilen 2 el yapımı patlayıcı imha edildi. Diyarbakır Lice'de devam eden operasyonda; bir M-16 piyade tüfeği, 325 muhtelif çapta fişek, bir makineli tabanca, bir silah üstü dürbün, 340 kilogram amonyum nitrat, 25 el telsizi, bir hücum yeleği, muhtelif malzeme ve 100 kilogram gıda maddesi ele geçirilirken 11 el yapımı patlayıcı tespit ve imha edildi, bir işbirlikçi şahıs yakalandı.



Mardin Dargeçit'te devam eden operasyonda, iki Kalaşnikof piyade tüfeği, 366 muhtelif çapta fişek, iki el bombası, bir el telsizi, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Diyarbakır Kulp'ta devam eden operasyonda, 3 el yapımı patlayıcı tespit ve imha edildi.



Şırnak Uludere'de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen temas aramasında; bölücü terör örgütü mensubu 7 terörist etkisiz hale getirilirken bir RPG-7 roketatar, 3 el bombası, 1 el telsizi, çok sayıda tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirildi, 1 el yapımı patlayıcı tespit ve imha edildi.



Çukurca'da iki terörist etkisiz hale getirildi



Hakkari Çukurca'da, üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu iki terörist etkisiz hale getirilirken 1 el yapımı patlayıcı tespit ve imha edildi.



Hakkari Şemdinli'de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında; 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 260 muhtelif çapta fişek, beş RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 el bombası, 150 kilogram amonyum nitrat, 1 antitank mayını ve muhtelif malzeme ele geçirildi, 3 el yapımı patlayıcı tespit ve imha edildi.



Bingöl Karlıova'da güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında; 3 Kalaşnikof piyade tüfeği, 222 muhtelif çapta fişek, 1 susturucu, 1 lazer mesafe ölçer, 1 gece görüş dürbünü, 1 silah üstü termal, 1 tabanca şarjörü ve muhtelif malzeme ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. 1 el yapımı patlayıcı imha edildi.



Tunceli Nazımiye'de güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında tespit edilen iki sığınak içerisinde, 21 el yapımı patlayıcı ve çok miktarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Muş Merkez'de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında çok sayıda tıbbi malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Kuzey Irak'taki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi



Öte yandan, Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatı ile bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı tespit edilen silah mevzi, mağara ve sığınaklar imha edildi. - ANKARA