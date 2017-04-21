Tsk: "Şırnak Kırsalında Bölücü Terör Örgütü ile Çıkan Çatışmada 2 Asker Şehit Oldu, 2 Asker...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak kırsalında bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını açıkladı.



TSK'dan yapılan açıklamada, "21 Nisan 2017 tarihinde saat 09.30 sularında Şırnak Uludere Nezirkıra kırsalında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz" denildi. - ANKARA