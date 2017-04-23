Tsk: "Şırnak Bestler-Dereler Kırsalında İki Asker Şehit Oldu"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak Bestler-Dereler kırsalında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğunu açıkladı.



TSK'dan yapılan açıklamada, "23 Nisan 2017 tarihinde saat 07.30 sularında Şırnak/Bestler-Dereler kırsalında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - ANKARA