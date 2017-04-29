Tsk: Sincar ve Karaçok'ta 89 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

25 Nisan'da Sincar bölgesine yönelik hava harekatında PYD/YPG/PKK kamplarında 40'dan fazla terörist, Suriye'nin kuzeyindeki Karaçok'a yönelik hava harekatında ise 4'ü üst düzey 49 terörist etkisiz hale getirildi.

Tsk: Sincar ve Karaçok'ta 89 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

25 Nisan'da Sincar bölgesine yönelik hava harekatında PYD/YPG/PKK kamplarında 40'dan fazla terörist, Suriye'nin kuzeyindeki Karaçok'a yönelik hava harekatında ise 4'ü üst düzey 49 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: Dunya.com

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