Tsk: Sincar ve Karaçok Dağlarında Bulunan Btö Kampları Vuruldu;89 Terörist Etkisiz Hale Getirildi,...

Türk Savaş uçakları Irak' ın kuzeyindeki Sincar dağı bölgesiyle Suriye' nin kuzeyindeki Karaçok dağı bölgesindeki bölücü terör örgütü BTÖ 'nün kamplarını vurdu. Hava harekatında 4' ü üst düzey olmak üzere 89 teröristin etkisiz hale getirildi. 90 'ın üzerinde teröristin yaralandığı bildirildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan bilgilendirmede; Irak' ın kuzeyindeki Sincar Dağı bölgesinde bulunan BTÖ/PYD/YPG/PKK kamplarında 40'dan fazla teröristin etkisiz hale getirildiği, Suriye kuzeyi Karaçok Dağı bölgesindeki BTÖ/PYD/YPG/PKK üslenme alanında ise 4'ü üst düzey terörist olmak üzere 49 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Aralarında üst düzey teröristlerin de olduğu 90'ın üzerinde teröristin yaralandığı, ağır yaralı olan üst düzey teröristlerin tedavi amacıyla Irak' ın kuzeyindeki hastanelere nakledildiği yönünde bilgiler elde edildiği kaydedildi..



ANKARA /DHA