Tsk: "Silopi'de 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak Silopi'de üst bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



TSK, Şırnak'ın Silopi ilçesinde devam eden terörle mücadele operasyonunda üst bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. - ANKARA