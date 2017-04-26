Tsk: "Silopi'de 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak Silopi’de üst bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Tsk:

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak Silopi'de üst bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK, Şırnak'ın Silopi ilçesinde devam eden terörle mücadele operasyonunda üst bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. - ANKARA

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