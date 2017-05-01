Tsk: "Silahlı İha ile Üç Terörist Etkisiz Hale Getirildi"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ta silahlı İnsansız Hava Aracı (İHA) ile eylem hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı üç bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



TSK'dan yapılan açıklamada, "01 Mayıs 2017 tarihinde sabah saatlerinde Kuzey Irak Zap bölgesi Hore Tepe'de alınan anlık istihbaratın değerlendirilmesi sonucu silahlı İnsansız Hava Aracı ile eylem hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı üç bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir" denildi.



2017 yılı başından bugüne kadar Hakkari ili bölgesinde, Kuzey Irak tarafında 75, yurt içinde 69 (Şemdinli 14, Çukurca 25, Yüksekova 30) olmak üzere toplam 144 BTÖ mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. - ANKARA