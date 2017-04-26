TSK'nın Vurduğu Suriye'nin Kuzeyindeki Ypg Hedeflerini Amerikan Askerleri Ziyaret Etti
TSK'nın vurduğu Suriye'nin kuzeyindeki YPG hedeflerini Amerikan askerleri ziyaret etti ANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gece saatlerinde düzenlediği hava harekatında vurduğu Suriye'nin kuzeyindeki YPG hedeflerini, bugün Amerikan askerleri ziyaret ettiği ortaya çıktı.
TSK'nın vurduğu Suriye'nin kuzeyindeki YPG hedeflerini Amerikan askerleri ziyaret etti ANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gece saatlerinde düzenlediği hava harekatında vurduğu Suriye'nin kuzeyindeki YPG hedeflerini, bugün Amerikan askerleri ziyaret ettiği ortaya çıktı.
Bölgedeki kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gece saatlerinde düzenlediği hava harekatında vurduğu Suriye'nin kuzeyindeki YPG hedeflerini, bugün Amerikan askerleri ziyaret ettiğine dikkat çekmekte. ABD'lilerle aynı karede olan kişilerin Şahin Cilo Ferhat Abdi Şahin (Terör örgütü Suriye Yapılanması Silahlı Kanat sorumlusu), 1990 yılında örgüte katılan Ferhat Abdi Şahin, 1996'da Hakkari Şemdinli'de, 1997-2003 yılları arasında Avrupa'da, 2003-2004 yıllarında Mahmur'da faaliyet gösterdi. 2005'te Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev yapan Şahin Cilo ise, 2009-2012 HPG sözde Özel Kuvvetler sorumluluğunu üstlenmişti. 2012 yılından itibaren Suriye'de faaliyet gösteren Şahin Cilo halen silahlı kanat sorumluğunu yürütmekte.
Redur Halil (YPG Üçlü Yürütme Kurulu Üyesi, YPG Basın Sözcüsü) olarak geçmekte.
Karaçok Dağı bölgesinde Türk jetleri tarafından bombalanan hedeflerde, bölgedeki ABD askeri danışmanları incelemede bulunduğu bölgede faaliyet gösteren bir uluslararası ajans tarafından servis edilen fotoğraflarda da yer aldığı kaydedildi.
DEAŞ'la mücadele özel temsilcisi Brett Mc Gurk, PKK'lı Polat Can ile fotoğraf çektirdi. Polat Can YPG temsilcisi sıfatıyla Brett McGurk ile çektirdiği fotoğraf sosyal medyada hesabından paylaştı.
DEAŞ'la mücadele kapsamında ABD'nin sadece havadan değil karadan da destek verdiği, YPG içerisinde savaşan çok sayıda ABD'linin olduğu bilindiğini vurgulayan kaynaklar, ABD Genelkurmay Başkanın başdanışmanı Astsubay Kıdemli Başçavuş John Wayne Troxell, "ABD ordusu Suriye'de DSG'ye eğitim ve mühimmat yardımında bulunuyor. Bölgeden, DSG'ye son derece güvenerek ayrıldım" şeklindeki sözlerine dikkat çekmekte.
YPG'nin Rakka'yı ele geçirmeye yönelik saldırısında YPG'li teröristler ile Amerikan askerleri beraber hareket ettikleri vurgulanırken Abdullah Öcalan posteri önünde poz veren YPG'nin yabancı militanlarının bölgedeki etnik temizlik çalışmalarını sürdüren örgütün ABD ve diğer Batılı ülkeler ile iletişimini de sağladığı ifade edilmekte.
Suriye'deki Rakka operasyonu sırasında Amerikan askerleri PYD-YPG arması taktığını hatırlatan kaynaklar
ABD'nin, PYD/YPG'ye ağır silahlar verip, Afrin bölgesindeki kamplarda eğittiğinin de ortaya çıktığını vurgulamakta.
Daha önce ABD ordusunda görev yapmış birçok eski askerin Suriye kuzeyinde PYD/YPG ile beraber hareket ettiği kaydedilirken Halep'teki Nevruz kutlamalarına katılan Rus askerlerin komutanının da, koluna terör örgütü YPG arması takarak objektiflere poz verdiğine de dikkat çekildi.
Çoğu Amerikalı 8 bin yabancı askerin ise PYD'ye katıldığı tespit edilirken bu gelişmeyle ABD ile PKK arasındaki ilişki belgelendiği vurgulandı.
IŞİD'le savaşmak için Suriye'de YPG'ye katılan İngilizler Jamie Read ve James Hughes, ailelerini ziyaret etmek amacıyla ülkelerine döndüğü de hatırlatıldı.