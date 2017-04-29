TSK'nın "tank hastanesi"

Uçakta sürüklenen yolcu, tazminatı alınca davadan vazgeçti
Uçak'ta başlayan yolcu kavgası apronda bitti
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