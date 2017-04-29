TSK'nın 'Tank Hastanesi'

MURAT ASİL - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sahadaki en önemli vurucu güçleri arasında bulunan zırhlı ve paletli araçlar, Kayseri'deki 2. Ana Bakım Merkezi Fabrikalar Müdürlüğünde baştan aşağı yenileniyor.



Kayseri'de 387 bin metrekarelik alanda 1954 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren merkez, Milli Savunma Bakanlığının sınıfında en önemli "tank fabrikası" ve "tank otorite merkezi" olarak ekonomiye katkı sağlıyor.



Yılda ortalama bin zırhlı paletli araç motoru, 12 bin zırhlı paletli araç alt sisteminin yenilendiği 2. Ana Bakım Merkezi Fabrikalar Müdürlüğü, adeta bir tank hastanesi gibi çalışıyor.



Tankların son teknoloji sistemlerle modernize edildiği, operasyonlar sırasında zarar gören tankların bakım ve onarımlarının yapıldığı Müdürlükte, tank ve diğer paletli araçlar yeniden göreve hazır hale getiriliyor.



Son zamanlarda ortaya çıkan ihtiyaçlara cevaben AR-GE faaliyetlerine de yönelen 2. Ana Bakım Merkezi Fabrikalar Müdürlüğü, zırhlı araçlar için reaktif ve ilave zırh, kafes zırh, parçacık kalkanı gibi çalışmalarla da dikkati çekiyor.



Milli Savunma Bakanlığının izniyle, kamu kurum ve kuruluşları ile yerli ve yabancı firmalara da ücret karşılığında hizmet veren merkez, böylece atıl tezgah iş gücünü değerlendirerek de ülke ekonomisine katkı veriyor.



2. Ana Bakım Merkezi Fabrikalar Müdürü Tayfun Türkoğlu, AA muhabirine, geçmiş dönemde M60T tank modernizasyonu, kayar köprücü tankı imalatı, ateş destek otomasyon projesi, Tamay Tank Kurtarıcı ve istihkam savaş aracı imalatı projelerini gerçekleştirdiklerini söyledi.



Şu anda da ateş destek otomasyon projesi kapsamında M113 model zırhlı personel taşıyıcıların modernizasyon faaliyetlerini icra ettiklerini belirten Türkoğlu, "Ordu yağ analizi, elektronik ve mekanik cihazların kalibrasyonu, dost ve müttefik personeline görev başı meslek eğitimi verilmesi, ast birliklere müşavirlik sağlanması, yürütülen diğer görevler arasında." dedi.



2. Ana Bakım Merkezi Fabrikalar Müdürlüğünün, tasarım ve üretim faaliyetlerini kapsayan "AQAP 2110 NATO Endüstriyel Kalite Güvence Sistem Belgesi"ne sahip olduğunu dile getiren Türkoğlu, şunları kaydetti:



"Milli Savunma Bakanlığı Asker Fabrikaları Genel Müdürlüğüne bağlı fabrikalar içinde KALDER'e tüzel üye olan ilk askeri fabrikayız. Müdürlüğümüz, geçmişten bugüne taşıdığı teknik tecrübesi ve AR-GE sayesinde subay, astsubay, mühendis, memur, işçi ve uzman erbaşlarıyla birlikte etik değerlere bağlı geniş bir aile bütünlüğü içinde, gelecek dönemde verilecek her türlü görevi başaracak inanca, donanıma ve kararlılığa sahiptir."



"Bir yılda 708 bin dolar tasarruf "



2. Ana Bakım Merkezi Fabrikalar Müdürlüğü Kalite Yönetim Müdürü Mevlüt Doğan da merkezde imalat, modernizasyon, bakım ve onarım faaliyetlerinde kullanılan yedek parça, ham madde ve ürünlerin laboratuvar muayeneleriyle analiz edilerek uygun olanların tedarik edilmesinin sağlandığını belirtti.



Uzman personel tarafından laboratuvar testleriyle tank ve paletli araçların yağ kontrollerinin yapıldığını ve böylece önemli oranda tasarruf sağlandığını aktaran Doğan, şunları söyledi:



"Yağ analiz faaliyetiyle büyük bir tasarruf yapılmakta ve ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır. Araçlarda kullanılan yağlardan 2016 yılı için 441 bin litre tasarruf sağlanmıştır. Bu tasarrufun maddi karşılığı 708 bin dolardır. Ayrıca atık yağ miktarı azaltılarak çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlanmaktadır. Kalibrasyon laboratuvarlarında elektronik ve mekanik kalibrasyon yapılarak bakım, onarım ve üretimde kullanılan kontrol cihazlarının doğruluğu uluslararası standartlara göre kontrol edilerek sertifikalandırılmaktadır."