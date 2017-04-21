Tsk, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, yönetmeliğin 25'inci maddesine eklenen fıkra ile kripto malzemelerin imha işlemleri özel düzenlemelerinde belirtildiği şekilde yapılacak.



Aynı yönetmeliğin 30'uncu maddesindeki düzenleme ile kamu idarelerinin yurt dışındaki birlik, askeri ataşelik veya temsilciliklerinde üç kişilik sayım kurulu oluşturulamadığı takdirde, harcama yetkilisi, birlik komutanı, ilgili ataşelik veya temsilciliğin amiri başkanlığında mevcut personel ile sayım kurulu teşkil edilecek.



Yönetmeliğin 32'nci maddesindeki değişiklikle birinci sınıf askeri müzelerin koleksiyonundaki eserler ile kripto malzemelerin sayım işlemleri kendi düzenlemelerinde belirtildiği şekilde gerçekleştirilecek.



Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan yönetmelik hükümleri Bakanlar Kurulu tarafından yürütülecek.