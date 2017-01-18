Tsk, Koalisyon Güçleri ile Deaş Hedeflerini Ateş Altına Aldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), koalisyon güçleriyle yapılan koordineli çalışmalar neticesinde DEAŞ terör örgütüne ait hedeflerin vurulduğunu bildirdi.



TSK kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu sabah saat 07.00, 07.14, 11.35 ve 16.20'de ABD'ye ait silahlı insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirilen keşifler esnasında düzenlenen hava saldırısında El Bab bölgesindeki DEAŞ'a ait hedefler vuruldu. Bugün saat 15.30 sıralarında Koalisyon güçleri ile yapılan hedef koordinasyonu neticesinde Bzagah bölgesinde belirlenen DEAŞ terör örgütü hedeflerine İngiltere'ye ait Tornado savaş uçakları ile hava taarruzu düzenlendi. Askeri kaynaklar uzun bir süreden sonra koalisyon savaş uçaklarının ilk kez hava taarruzu düzenlediğini belirterek, belirlenen hedeflerin imha edildiğini kaydetti.



Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında imzalanan mutabakat çerçevesinde, Rusya Federasyonu yetkilileriyle bugün yapılan koordine neticesinde Rusya hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının El Bab'ın güneyinde belirlenen DEAŞ terör örgütü hedeflerine hava taarruzu gerçekleştirdiği belirtildi. - ANKARA