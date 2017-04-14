Tsk: Kılıçdaroğlu'nun Ziyareti Incelenmektedir

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığını ziyareti ile ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.



TSK'dan yapılan açıklamada, "Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 Nisan 2017 tarihinde 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığını ziyareti ile ilgili konu incelenmektedir" denildi.



(İHA)