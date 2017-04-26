Tsk: "Hatay'daki Havanlı Saldırıya Misliyle Karşılık Verildi"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay'ın Hassa ilçesinde hudut emniyet görevindeki güvenlik kuvvetlerine yönelik PYD/PKK/YPG kontrolündeki Suriye topraklarından yapılan havan saldırısına misliyle karşılık verildiğini açıkladı.



TSK, 26 Nisan 2017 tarihinde saat 09.00 sularında PYD/PKK/YPG işgali altındaki Afrin bölgesinden Hatay'ın Hassa ilçesi sınırlarındaki Gökhan Hudut Karakoluna havan saldırısında bulunulduğunu, karakola isabet eden havanın patlaması sonucu herhangi bir zayiat (can kaybı/yaralanma) olmadığını, karakolun bazı yerlerinde hasar oluştuğunu bildirdi. Hudut emniyet görevindeki güvenlik kuvvetlerine yönelik PYD/PKK/YPG kontrolündeki Suriye topraklarından açılan ateşe havan tespit radarı ile yapılan yer tespitini müteakip derhal bölücü terör örgütü hedeflerine meşru müdafaa kapsamında misli ile mukabelede bulunulduğu ifade edildi.



Yine 26 Nisan 2017 tarihinde saat 12.00 sularında Hatay ili Hassa ilçesi güneyinde bulunan Kızılçat Hudut Karakoluna Suriye rejim güçlerinin kontrolünde olduğu değerlendirilen bölgeden havan/top atışıyla saldırıda bulunulduğu, karakol bölgesine isabet eden havanın patlaması sonucu herhangi bir zayiat (can kaybı/yaralanma) olmadığı, hasar oluşmadığı kaydedildi. Hudut emniyet görevindeki güvenlik kuvvetlerine yönelik Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki Suriye topraklarından açılan ateşe havan tespit radarı ile yapılan yer tespitini müteakip derhal meşru müdafaa kapsamında misli ile mukabelede bulunulduğu bilgisi verildi. - ANKARA