Tsk: "Hakkari'de 5 Terörist Etkisiz Hale Getirildi"
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Çukurca bölgesinde üs bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 teröristin düzenlenen hava harekatı destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Çukurca bölgesinde üs bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 teröristin düzenlenen hava harekatı destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TSK, Hakkari'nin Çukurca bölgesinde üs bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı bölücü terör örgütü mensubu 5 teröristin düzenlenen hava harekatı destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. - ANKARA