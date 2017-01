TSK Fırat Kalkanı Harekatı'ndan Sivil Halkın Zarar Gördüğü İddialarını Yalanladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bazı basın yayın kuruluşlarından yer alan "Fırat Kalkanı Harekatı esnasında sivil halk zarar görüyor" iddialarını yalanladı.



TSK'dan yapılan açıklamada, "Son zamanlarda bazı yerli ve yabancı basın yayın organları ile sosyal medyada malum çevreler tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerince başarıyla yürütülen Fırat Kalkanı Harekatını lekelemek ve yanlış, kasıtlı bilgilerle kamuoyu algısını olumsuz etkilemek amacıyla harekat esnasında sivillerin zarar gördüğüne ilişkin haberler yayınlanmaktadır. Öncelikle sizlerin de çok iyi bildiği gibi bu haberlerin kesinlikle gerçekleri yansıtmadığı ve maksatlı olduğu aşikardır. Genelkurmay Başkanlığı tarafından harekatın ilk gününden itibaren meydana gelen gelişmeler kamuoyu ile sürekli paylaşılmaktadır. Bu haberlerin, harekat emniyetini de tehlikeye atmayacak şekilde; zamanında, yeterli miktarda ve doğru şekilde olmasına azami dikkat sarf edilmektedir. Bu bilgilendirmelerin içinde, özellikle sivil kayıpların yaşanmaması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin ne kadar hassas davrandığı ve bu çerçevede her seviyede alınan tedbirler de zaman zaman ifade edilmektedir. Bu kapsamda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla, ateş destek vasıtaları ve Hava Kuvvetleri unsurları ile gerçekleştirilen atışlarda, sivil kayıpların meydana gelmemesi için alınan tedbirleri ve uygulamaları tekrar siz değerli basın mensuplarının dikkatine sunmak istiyoruz" denildi.



Sivil kayıpların önüne geçmek amacıyla hedef tespit ve analizinde konunun detaylı şekilde incelendiğinin belirtildiği açıklamada, "Hedef seçimi yapılırken sivil yaşam alanları göz önünde bulundurularak, bunların hedeflerden mesafeleri kontrol edilmekte ve kullanılan mermiye bağlı olarak emniyet mesafesi içinde hiçbir sivilin ve siviller tarafından kullanılan mekanın bulunmamasına dikkat edilmektedir. Bu yapılırken özellikle sivillere ait barınma alanları, okul, hastane, ibadethane gibi ortak kullanım alanlarının mevkileri, hedef koordinatları ile birlikte harita üzerinde hassas şekilde karşılaştırılmakta ve aralarındaki mesafeler ölçülmektedir. Yeterli emniyet mesafesi bulunmayan hedefler, hedef listelerinden derhal çıkarılmaktadır. Taktiksel anlamda kanlı terör örgütünün sürekli canlı kalkan olarak sivilleri de kullandığı göz önünde bulundurulursa yapılan işlemin ne kadar zor olduğu görülecektir" ifadeleri yer aldı.



İcra edilen hava harekatları esnasında akıllı güdümlü mühimmatların kullanıldığı kaydedilerek, "Hedef tipine ve konumuna bağlı olarak hassasiyet arz eden hedefler güdümlü mühimmat kullanılarak noktasal atışlarla imha edilmektedir. Böylece gece veya gündüz olması fark etmeksizin hedef yakınında bulunan diğer bina veya tesislere zarar verilmemekte, aynı zamanda da hedef üzerinde arzu edilen etki yaratılmaktadır. Alınan tedbirleri somut ve gerçek bir örnek ile açıklamak yerinde olacaktır. Örneğin; 03 Ocak 2016 tarihinde Hava Kuvvetleri tarafından icra edilen bir hava harekatı öncesi yapılan hedef çalışması ile 16 hedefin imha edilmesi için ilgili birlik tarafından talepte bulunulmuştur. Sorumlu Karargahlarda bahse konu talep edilen hedefler teker teker incelenmiş ve koordinat bilgilerine bağlı olarak sivil kullanım alanlarından mesafeleri kontrol edilmiştir. Bahse konu 16 hedeften ikisinin emniyet mesafesi kriterine uymadığı, bir caminin hedeften 35 metre, bir okulun ise başka bir hedeften 80 metre mesafede olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine söz konusu iki hedef, hedef listesinden çıkarılmıştır. Anlatılan bu döngü, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından uygulanan standart bir usuldür. Hedefin imhası ne kadar önem arz ederse etsin, sivil kayıplara yol açmamak amacıyla bu tip risk seviyesi yüksek hedefler planlamadan çıkarılmaktadır" açıklamasında bulunuldu.



Sivil halkın zarar görmemesinin TSK'nın temel esaslarından olduğunun kaydedildiği açıklamada şunlara yer verildi:



"Özetlemek gerekirse, metinlerde sürekli kullandığımız 'Türk Silahlı Kuvvetleri sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve azami hassasiyet göstermektedir' ifadesi aslında arkasında titiz ve dikkatli bir çalışmayı barındırmaktadır. Bu konunun kamuoyu tarafından iyi bilinmesinde fayda olduğu değerlendirilmektedir. Her ne olursa olsun sivillerin zarar görmemesi Türk Silahlı Kuvvetleri için temel esaslardan biridir. İcra edilen harekat kapsamında paylaşılan görüntülerde de bu durum net bir şekilde görülmektedir." - ANKARA