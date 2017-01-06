TSK: Fırat Kalkanı'nda Bin 842 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar bin 362'si ölü, 168'i yaralı ve 6'sı sağ olarak yakalanan toplam DEAŞ mensubu bin 536 terörist ile 291'i ölü, 4'ü yaralı ve 11'i teslim olmak üzere toplam PKK/PYD mensubu 306 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



TSK, teröristle mücadele kapsamında son bir haftada meydana gelen gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar yaşanan gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. 30 Aralık 2016-5 Ocak 2017 tarihlerinde bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgeleri (özellikle Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Mardin, Bitlis) teröristlerden temizlemek ve kış tertiplenmesini kısıtlamak maksadıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edildiği belirtilerek, bu kapsamda Diyarbakır/Lice ve Bingöl/Genç bölgelerinde orta çaplı operasyonların icra edildiği, icra edilen operasyonlarda 10 teröristin etkisiz hale getirildiği, 7 adet EYP, 1 adet piyade tüfeği, 2 adet tabanca, 17 adet av tüfeği, 690 kilogram amonyum nitrat, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile EYP yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirildiği kaydedildi.



"8 adet sığınak ve depo, çok miktarda yaşam ve gıda maddesi ile örgütsel doküman bulunarak imha edildi"



Van'ın İpekyolu ilçesi Yukarıbakraçlı Mahallesi Küçükerek Dağı eteklerinde 1 sığınak, Mardin Ömerli bölgesinde 2 sığınak, Bingöl Genç bölgesinde 1 depo ve 2 sığınak, Hatay Dörtyol Kuzuculu Mahallesi Balarmut Deresi mevkiinde 2 sığınak olmak üzere toplam 8 adet sığınak ve deponun çok miktarda yaşam ve gıda maddesi ile örgütsel dokümanın bulunarak imha edildiği ve depo/sığınakların kullanılamaz hale getirildiği belirtildi. Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu üretimi, ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik icra edilen operasyonlar ve hudut hattında alınan tedbirler neticesinde 108 kilogram kubar esrar, 4 bin 814 kilogram toz esrar ve 395 bin 917 paket kaçak sigaranın ele geçirildiği, etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 6 bin 333 kişinin yakalandığı ifade dildi. Açıklamada, "Yürütülen operasyonlar sayesinde bölücü terör örgütü giderek zayıflamaktadır. Diyarbakır/Lice, Bingöl/Genç, Hatay/Dörtyol, Van/İpekyolu ve Mardin/Ömerli bölgelerinde icra edilen operasyonlarla terör örgütüne ağır darbeler vurulmuştur. Tespit edilen sığınaklar ile sığınaklarda ele geçirilen silah, mühimmat ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler imha edilmiştir. Girdiği çatışmalarda Mehmetçiğin sarsılmaz iradesi sayesinde zayıflayan bölücü terör örgütü, lojistik açıdan da ağır darbe almıştır. İcra edilen operasyonlarla terör örgütünün kış tertiplenmesi kapsamındaki hazırlık, faaliyetleri engellenmesi ve kısıtlanması noktasında önemli başarılar kazanılmıştır. Bölücü terör örgütünün önemli finansal kaynaklarından olan uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık faaliyetleri, hudut hattında alınan tedbirlerle engellenmeye devam edilmiştir. Hudut bölgelerinde alınan tedbirler sayesinde çok sayıda kişinin kaçak geçişi engellenmiştir. Hudutlarda son bir hafta içinde yakalanan toplam 6 bin 333 kişi ve beraberlerinde ele geçirilen çok miktarda uyuşturucu madde ve kaçak sigara dikkate alındığında bu durumun Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristle mücadele kapsamında ortaya koyduğu azim ve kararlılığın en güzel göstergesi olduğu değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi.



Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksatlarıyla icra edilmekte olan harekatta TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun özverili mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 226 meskun mahal ve bin 870 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığı bildirildi.



9 Aralık 2016 tarihinde başlayan El Bab harekatında batıdan ve kuzeyden şehrin dış mahallelerine ulaşıldığı, El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edilmekte olduğu, bu kapsamda tecrit harekatının sürdürülmekte olduğu, tespit edilen hedeflerin etkisiz hale getirilmekte olduğu bilgisi verildi. DEAŞ'ın bölgeden temizlenmesine yönelik harekat sürdürülürken PKK/PYD terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına da hassasiyetle devam edilmekte olduğu belirtildi.



"DEAŞ mensubu bin 536, PKK/PYD mensubu 306 terörist etkisiz hale getirildi"



Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar bin 362'si ölü, 168'i yaralı ve 6'sı sağ olarak yakalanan toplam DEAŞ mensubu bin 536 terörist ile 291'i ölü, 4'ü yaralı ve 11'i teslim olmak üzere toplam PKK/PYD mensubu 306 teröristin etkisiz hale getirildiği, Türk Hava Kuvvetleri tarafından 969 hedefe bin 58 bomba atıldığı, ayrıca tespit edilen 2 bin 741 EYP ve 43 mayının imha edildiği kaydedildi. El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Gelinen bu aşamada TSK; Fırat Kalkanı ve Musul harekatı kapsamında koalisyonun gerektirdiği işbirliği ve koordinasyon esaslarını gözeterek destek faaliyetlerine devam etmekte, teröristle mücadelenin gerektirdiği kolluk kuvvetlerine destek kapsamında da operasyonel faaliyetlerini sürdürmektedir. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla başta PKK/PYD terör örgütü olmak üzere FETÖ/PDY, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadelesini önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdürecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı'nın başından itibaren bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi maksadıyla akıllı güdümlü mühimmat kullanılmakta olup belirlenen hedefler noktasal atışlarla, tam isabetle imha edilmektedir. Hedeflerin tespit edilmesi ve seçiminde bu konu özellikle dikkate alınarak çalışmalar yürütülmektedir. Bölgede mücadele edilen örgüt, dünyanın en vahşi terör örgütü olmasına rağmen TSK'nın sivilleri her zaman ön plana koyan hassas bakış açısı harekatın devamında da aynen sürdürülecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, yüce Türk milletinin emrinde kendisine tevdi edilen tüm görevleri geçmişte olduğu gibi bugün de yerine getirme azim ve kararlılığındadır." - ANKARA