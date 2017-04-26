Tsk: "Duvar İnşaatı Sırasında Toprağa Gömülü 2 Çuval İçerisinde Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şanlıurfa'da modüler beton duvar inşaatı esnasında toprağa gömülü vaziyette 2 çuval içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve malzemenin ele geçirildiğini açıkladı.



TSK, Şanlıurfa Akçakale'de 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı Gültepe Hudut Karakolu sorumluluk sahasında modüler beton duvar inşaatı esnasında toprağa gömülü vaziyette 2 çuval içerisinde silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildiğini bildirdi. Operasyonda 1 adet Magnum marka av tüfeği, 1 adet Anakon marka av tüfeği, 1 adet Magnum Blaser marka av tüfeği, 1 adet hafif makineli tüfek, 1 adet MP-44 model piyade tüfeği, 8 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 175 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 40 adet av tüfeği fişeği, 2 adet el bombası, 3 adet hücum yeleği, 1 adet tüfek kılıfı, 1 adet Kalaşnikof kasaturası ele geçirildi. - ANKARA