Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
TSK'dan 'Tören Mangası' Açıklaması
Ara
BİST 89.871 %0,00
DOLAR 3,6644 %0,03
EURO 3,8920 %-0,04
PARİTE 1,0617 %0,03
ALTIN 151,68 %0,09
FAİZ 11,22 %-0,80
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

TSK'dan 'Tören Mangası' Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bandırma 6'ncı Ana Jet Üssü Komutanlığı'nda tören mangası tarafından karşılanmasına ilişkin tartışmalar üzerine TSK'dan açıklama geldi.

TSK'dan 'Tören Mangası' Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bandırma 6'ncı Ana Jet Üssü Komutanlığı'nda tören mangası tarafından karşılanmasına ilişkin tartışmalar üzerine TSK'dan açıklama geldi.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, Türk Ordusu, Bandırma, Manga, Tsk