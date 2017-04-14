TSK'dan 'Tören Mangası' Açıklaması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bandırma 6'ncı Ana Jet Üssü Komutanlığı'nda tören mangası tarafından karşılanmasına ilişkin tartışmalar üzerine TSK'dan açıklama geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bandırma 6'ncı Ana Jet Üssü Komutanlığı'nda tören mangası tarafından karşılanmasına ilişkin tartışmalar üzerine TSK'dan açıklama geldi.
Kaynak: Dunya.com
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