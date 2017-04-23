TSK'dan Teröristlerin Lojistik Kaynaklarına Ağır Darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şemdinli/Aktütün/Mehendi bölgesinde 19-22 Nisan 2017 tarihinde icra edilen operasyonda çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı madde ile patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini açıkladı.



TSK, 34. Hd.Tug.K.lığınca, Şemdinli/Aktütün/Mehendi bölgesinde, 19-22 Nisan 2017 tarihinde icra edilen operasyon sonuçlarını paylaştı. Operasyonda, bölücü terör örgütünün (BTÖ) kullandığı depo ve yaşam alanlarının kullanılamaz hale getirildiği, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirilerek BTÖ'nün lojistik kaynaklarına ağır darbe vurulduğu bildirildi.



İcra edilen operasyonda; 1 adet Kalaşnikof P.Tf., 820 adet 12,7 mm. Doçka, 600 adet Bixi, 75 adet Kalaşnikof P.Tf. mermisi ve 8 adet RPG-7 mühimmatı ile 5 adet Kalaşnikoş P.Tf. şarjörü; tuzaklanmış halde 3 adet el bombası ve 1 adet 120 mm'lik havan mermisi, 5 adet birbirine seri bağlı EYP ve 8 pilden oluşan komuta tertibatı, 1 adet anti-tank mayını, varil, tencere ve çanta içerisine tuzaklanmış 3 adet EYP düzeneği, EYP yapımında kullanılan 3 adet tüp, 200 kilogram amonyum nitrat, 1 adet akü, 6 adet dolu benzin bidonu, değişik cins ve kalınlıkta 2 bin 100 metre kablo, çok sayıda EYP yapımında kullanılan malzemeler (pil blokları, elektrikli fünye ve ateşleme tertibatları); 1 adet güneş enerjisi ile beslenen şarj aleti, 1 teneke bakım yağı, 1 kutu gres yağı, 21 çift mekap ayakkabı, 5 adet uyku tulumu, 8 adet şemsiye ve battaniyeler ile toplam 550 kilogram ağırlığında yaşam malzemesi (un, yağ, pirinç, makarna, tuz, şeker, maya, salça, reçel) ele geçirildiği bilgisi verildi. - ANKARA