TSK'dan "Sivil Asker İş Birliği Projesi"

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Sivil Asker İş Birliği 1'inci Dönem Projeleri kapsamında, Kosova'nın Hani Elezit bölgesinde sağlık taraması gerçekleştirildi.



TSK'nın internet sitesindeki açıklamaya göre, Sivil Asker İş Birliği 1'inci Dönem Projeleri arasında yer alan "Milli ve Özel Günlerin Desteklenmesi Projesi" Kosova'nın Prizren şehrinde gerçekleştirildi.



Proje kapsamında düzenlenen Rom Milli Günü etkinliğine Kosova Dışişleri Bakanı Enver Hoxhaj, Türk, Boşnak, Rom bakan ve milletvekilleri, kamu kurumu görevlileri, dernek başkanları, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı personeli ile Prizrenliler katıldı.



Sivil Asker İş Birliği kapsamında Türkiye ve Kosova halkları arasında geçmişten bugüne süregelen gönül bağını daha da güçlendirmek maksadıyla, Hani Elezit bölgesinde sağlık taraması gerçekleştirildi.



Kızılay tarafından tedarik edilen gıda ve giyim malzemeleri, Prizren, Draga, Mamuşa, Gilan ve Shtime'de yardıma ihtiyacı olan Türk, Arnavut, Boşnak ve Rom ailelere dağıtıldı.