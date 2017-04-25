TSK'dan Sincar ve Suriye'nin Kuzeydoğusuna Hava Harekatı

TSK'dan Sincar ve Suriye'nin kuzeydoğusuna hava harekatı (Fotoğraflar)(Tür: Ankara)

TSK'dan Sincar ve Suriye'nin Kuzeydoğusuna Hava Harekatı

TSK'dan Sincar ve Suriye'nin kuzeydoğusuna hava harekatı (Fotoğraflar)

(Tür: Ankara)

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