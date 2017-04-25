TSK'dan Sincar ve Karaçok Dağlarına Hava Harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), hava harekatında, Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı bölgesinde 40, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok'ta 30 civarında bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin birlik, bütünlük ve güvenliğine kasteden bölücü terör örgütü PKK'ya ait terör yuvalarının yok edilmesi amacıyla saat 02.00'de, Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı bölgelerine hava harekatı icra edildiği belirtildi.



Harekatta, belirlenen terörist hedeflerin tam isabetle vurulduğu vurgulanan açıklamada, "Çeşitli kaynaklardan hava harekatı sonrasında bölücü terör örgütüne ait barınma alanları, mühimmat depoları ve kritik muhabere tesislerinin imha edildiği, örgüte ağır kayıplar verdirildiği, Irak kuzeyi Sincar Dağı bölgesinde 40, Suriye kuzeydoğusu Karaçok'ta ise 30 civarında bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, terör örgütü mensuplarının morallerinin son derece bozuk olduğu bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.