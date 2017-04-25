TSK'dan Sincar ve Karaçok Dağlarına Hava Harekatı
PKK ve uzantılarına yönelik Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı ile Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı bölgelerine düzenlenen hava harekatında belirlenen terörist hedefleri tam isabetle vuruldu.
PKK ve uzantılarına yönelik Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı ile Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı bölgelerine düzenlenen hava harekatında belirlenen terörist hedefleri tam isabetle vuruldu.
Kaynak: Dunya.com
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