TSK'dan Sincar'a ve Suriye'nin Kuzeydoğusuna Hava Harekatı (Yeniden)

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın Sincar Dağı bölgesine ve Suriye'nin kuzeydoğusuna hava harekatı düzenledi. Düzenlenen harekatta, PKK terör örgütüne ait hedeflerin tam isabetle vurulduğu kaydedildi.



Genelkurmay Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, 'Ülkemizin ve milletimizin birlik, bütünlük ve güvenliğine kast eden bu terör yuvalarının yok edilmesi maksadıyla; uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız kapsamında 25 Nisan 2017 günü saat 02.00'de, Irak kuzeyi/Sincar Dağı ve Suriye kuzeydoğusu/Karaçok Dağı bölgelerine hava harekatı icra edilmiş ve belirlenen terörist hedefleri tam isabetle vurulmuştur' denildi. Genelkurmay'dan yapılan açıklama şöyle:



'Bölücü terör örgütü PKK ve bu örgütün Suriye ve Irak'taki uzantıları tarafından, Suriye ve Irak kuzeyi, ülkemize terörist, silah, mühimmat ve patlayıcı madde aktarılması maksadıyla; özellikle son zamanlarda yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.



Bu bölgelerden ülkemize sızdırılan teröristler ve aktarılan silah ve malzemeler, hudut karakollarımıza yönelik taciz ve saldırılarda ve son olarak da Diyarbakır'da tünel kazılarak toplu yıkım ve ölümleri amaçlayan bir terör eyleminde kullanılmıştır.



BTÖ tarafından yurt içinde kahraman silah arkadaşlarımızın, güvenlik görevlilerimizin, güvenlik korucularımızın ve vatandaşlarımızın şehit olmasına ve yaralanmasına sebep olan terör eylemlerinin gerçekleştirilmesinde ve desteklenmesinde kullanılan Irak kuzeyi/Sincar Dağı, Suriye kuzeydoğusu/Karaçok Dağı bölgeleri tam anlamıyla birer terör yuvasına dönüşmüştür.



Ülkemizin ve milletimizin birlik, bütünlük ve güvenliğine kast eden bu terör yuvalarının yok edilmesi maksadıyla; uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız kapsamında 25 Nisan 2017 günü saat 02.00'de, Irak kuzeyi/Sincar Dağı ve Suriye kuzeydoğusu/Karaçok Dağı bölgelerine hava harekatı icra edilmiş ve belirlenen terörist hedefleri tam isabetle vurulmuştur.



Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerimizin tüm unsurları tarafından, bölücü terör örgütüne karşı gerek ülke sınırları içinde gerek sınır ötesinde etkin ve kapsamlı terörle mücadele harekatı büyük bir azim ve kararlılıkla yürütülmektedir. Operasyonlar, bundan sonra da en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam ettirilecektir.'



- Ankara