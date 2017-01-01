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TSK'dan Reina Saldırısı İçin Açıklama
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TSK'dan Reina Saldırısı İçin Açıklama
1 Ocak 2017 Pazar 14:12
TSK, terör saldırısını şiddetle lanetleyerek, 'mücadele sürecek' mesajı verdi.
TSK, terör saldırısını şiddetle lanetleyerek, 'mücadele sürecek' mesajı verdi.
Kaynak:
Dunya.com
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[9120593] Dunya.com
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