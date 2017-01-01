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TSK'dan Reina Saldırısı İçin Açıklama
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TSK'dan Reina Saldırısı İçin Açıklama

TSK, terör saldırısını şiddetle lanetleyerek, 'mücadele sürecek' mesajı verdi.

TSK'dan Reina Saldırısı İçin Açıklama

TSK, terör saldırısını şiddetle lanetleyerek, 'mücadele sürecek' mesajı verdi.

Kaynak: Dunya.com