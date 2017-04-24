TSK'dan Kuzey Irak'a Hava Harekatı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'a hava harekatı düzenledi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'a hava harekatı düzenledi. TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "24 Nisan 2017 tarihinde akşam 17.15-17.40 saatleri arasında Irak kuzeyi Metina kırsalına alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütüne ait 4 adet hedef (üç sığınak, bir silah mevzii) ateş altına alınarak imha edilmiştir. Görevini başarı ile icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.
(Musa Erdoğan/İHA)