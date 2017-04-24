TSK'dan Kuzey Irak'a Hava Harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'a hava harekatı düzenledi.



TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "24 Nisan 2017 tarihinde akşam 17.15-17.40 saatleri arasında Irak kuzeyi Metina kırsalına alınan bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütüne ait 4 adet hedef (üç sığınak, bir silah mevzii) ateş altına alınarak imha edilmiştir. Görevini başarı ile icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi. - ANKARA