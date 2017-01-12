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TSK'dan Kuzey Irak'a Hava Harekatı

TSK'dan Kuzey Irak'a Hava Harekatı

TSK'dan Kuzey Irak'a Hava Harekatı

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Ordusu, Irak, Tsk
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