TSK'dan "Küçük Hanımlar, Küçük Beyler"
Genelkurmay Başkanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Küçük Hanımlar Küçük Beyler" videosu hazırlandı.
Genelkurmay Başkanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Küçük Hanımlar Küçük Beyler" videosu hazırlandı.
Kaynak: Dunya.com
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