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TSK'dan "Küçük Hanımlar, Küçük Beyler"
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TSK'dan "Küçük Hanımlar, Küçük Beyler"

Genelkurmay Başkanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Küçük Hanımlar Küçük Beyler" videosu hazırlandı.

TSK'dan

Genelkurmay Başkanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Küçük Hanımlar Küçük Beyler" videosu hazırlandı.

Kaynak: Dunya.com

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