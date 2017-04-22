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TSK'dan Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı
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TSK'dan Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

Güvenlik güçlerince, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen silah mevzi, mağara ve sığınaklar imha edildi.

TSK'dan Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

Güvenlik güçlerince, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen silah mevzi, mağara ve sığınaklar imha edildi.

Kaynak: Dunya.com

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