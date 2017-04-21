TSK'dan Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait silah mevzisi, mağara ve sığınakların imha edildiği bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait silah mevzisi, mağara ve sığınakların imha edildiği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com
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