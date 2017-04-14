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TSK'dan Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı
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TSK'dan Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde bölücü terör örgütüne ait hedeflere düzenlenen hava harekatında 5 sığınak, 2 barınma yeri ile silah mevzileri imha edildi.

TSK'dan Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde bölücü terör örgütüne ait hedeflere düzenlenen hava harekatında 5 sığınak, 2 barınma yeri ile silah mevzileri imha edildi.

Kaynak: Dunya.com

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