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TSK'dan Irak'ın Kuzeyinde Metina Kırsalına Hava Harekatı
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TSK'dan Irak'ın Kuzeyinde Metina Kırsalına Hava Harekatı

Irak kuzeyinde Metina kırsalına Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatta bölücü terör örgütüne ait dört hedef imha edildi.

TSK'dan Irak'ın Kuzeyinde Metina Kırsalına Hava Harekatı

Irak kuzeyinde Metina kırsalına Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla düzenlenen harekatta bölücü terör örgütüne ait dört hedef imha edildi.

Kaynak: Dunya.com

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