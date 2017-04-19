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TSK'dan Hava Harekatı: 11 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
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TSK'dan Hava Harekatı: 11 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden, Şırnak Bestler Dereler kırsalındaki bir mağarada tespit edilen 11 bölücü terör örgütü mensubu teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK'dan Hava Harekatı: 11 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden, Şırnak Bestler Dereler kırsalındaki bir mağarada tespit edilen 11 bölücü terör örgütü mensubu teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kaynak: Dunya.com

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